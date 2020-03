Projeto aluga casa autossuficiente que flutua no meio de represa

View this post on Instagram

Estamos prontos para aceitar reservas para que você e quem ama se hospedem em nosso Altar, e para comemorar sortearemos entre esta comunidade linda que tanto nos apoia um final de semana em nosso ninho flutuante. Valendo um final de semana no @altar.br (entrada na manhã do dia 1 de fevereiro pela manhã e saída no dia 2 de fevereiro à noite): para concorrer basta marcar neste post quem você levaria para uma ilha deserta (no caso, uma casa flutuante deserta) Se ambos seguirem a página, sortearemos entre todos os comentários as diárias na terça-feira da semana que vem, dia 28, e anunciaremos aqui o/a vencedorx. Se não rolar pra você, não se chateie: já estamos aceitando reservas através do link em nossa bio. Ali você poderá saber tudo sobre este nosso altar. Valendo!