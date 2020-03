Produção de Matrix 4 é paralisada por causa do coronavírus

São Paulo — A indústria do cinema continua vendo suas produções serem afetadas pela pandemia de coronavírus que assola o mundo. A mais recente produção paralisada é a de The Matrix 4, a tão aguardada sequência da trilogia Matrix.

O filme, que é dirigido por Lana Wachowski (uma das diretoras da trilogia original) e traz o retorno de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nos papéis principais, teve sua filmagem suspensa hoje 16. A previsão de lançamento era o primeiro semestre de 2021.

As filmagens estavam indo para a Alemanha, depois da etapa de filmagem em São Francisco, nos Estados Unidos, ter sido concluída. Contudo, a pandemia na Europa, principalmente Itália e Alemanha, forçou a decisão da Warner Bros. A produtora também paralisou as filmagens do novo The Batman e cancelou o início das filmagens de Animais Fantásticos e Onde Habitam 3.

Outras produtoras têm feito o mesmo com filmes altamente aguardados. A Disney paralisou as produções de Nightmare Alley, de Guillermo Del Toro, The Last Duel, de Ridley Scott, e de projetos ainda em fase inicial, como o novo A Pequena Sereia.