Príncipe Harry teria deixado de caçar animais por causa de Meghan Markle

São Paulo – O príncipe Harry não vai participar, pelo segundo ano consecutivo, da tradicional caça de Santo Stefano da família real britânica. O motivo, segundo a imprensa internacional, seria Meghan Markle, ativista dos direitos dos animais.

A duquesa de Sussex teria demonstrado descontentamento com a prática ainda no ano passado quando Harry se uniu à família em uma caça de javalis na Alemanha.

Percebendo que sua então namorada não estava feliz, o príncipe se recusou a participar da caça tradicional de fim de ano, na qual tomou parte por 20 anos. Desde então, o príncipe deixou de integrar eventos desse tipo.

Segundo o jornal “The Telegraph”, uma fonte próxima ao Palácio de Kensington desmentiu o motivo que fez Harry não participar do evento este ano. “Isso é completamente falso.”

Este ano, a casa de campo Sandringham House, no condado de Norfolk, contará apenas com a presença do príncipe William, do príncipe Charles e do pequeno George.

O evento anual proporcionou a Harry e William a oportunidade de fortalecer o vínculo entre ambos. Agora, observadores da realeza temem que a ausência de Harry sirva para aprofundar as tensões entre os irmãos.