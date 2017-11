Príncipe Harry se casará com namorada em 2018

Londres – O príncipe Harry da Inglaterra, neto da rainha Elizabeth II, se casará com sua namorada, Meghan Markle, após um namoro de mais de um ano, anunciou nesta segunda-feira a Clarence House, residência oficial do príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica.

Harry, de 33 anos, e Markle, de 36, se conheceram em maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e da falecida Diana de Gales estava promovendo em Toronto os Jogos Invictus, nos quais participam militares veteranos.

O casamento acontecerá na primavera do próximo ano em data e local ainda não confirmados, segundo o comunicado oficial.

O príncipe Harry, quinto na linha de sucessão à coroa britânica, ficou noivo da atriz americana no início deste mês e comunicou o noivado à rainha, acrescentou a nota.

O filho mais novo de Diana também informou do seu noivado a outros membros da família real britânica e recebeu o sinal verde dos pais de Meghan Marckle.

O casal, segundo acrescenta o comunicado, viverá em uma casa adjunta ao palácio de Kensington, onde vive atualmente o príncipe Harry e também os duques de Cambridge, William e Kate.

Após o anúncio, o palácio de Buckingham, residência oficial da família real, informou que Elizabeth II e o duque de Edimburgo estão “encantados” com a notícia e lhes desejam “felicidades”, enquanto os duques de Cambridge destacaram que foi “maravilhoso” conhecer Markle e vê-los “tão felizes juntos”.

Através do palácio de Kensington, os pais de Meghan, Thomas Markle e Doria Ragland, emitiram um comunicado no qual expressam sua “incrível felicidade por Meghan e Harry”.

“Nossa filha foi sempre uma pessoa amável e adorável. Vê-la unir-se a Harry, que compartilha as mesmas qualidades, é uma fonte de grande alegria para nós como pais”, acrescenta a nota.

A expectativa é que o príncipe Harry e Meghan se apresentem aos meios de comunicação ainda hoje no palácio de Kensington.

Markle, divorciada com residência no Canadá, onde rodou a série “Suits”, foi vista nos últimos dias em Londres, o que disparou as especulações sobre o anúncio do noivado.

Meghan se casou em 2011 com o produtor de cinema Trevor Engleson, de quem se divorciou em 2013

O casamento do príncipe Harry pode coincidir com o esperado nascimento do terceiro filho dos duques de Cambridge.

Após o casamento, a atriz levará o título de Sua Alteza Real e espera-se que a rainha Elizabeth II conceda ao seu neto algum título de nobreza, que compartilhará com a sua futura esposa.

Em virtude da Lei de Sucessão da Coroa de 2013, o príncipe, por ser o quinto na linha de sucessão ao trono, precisa pedir permissão para casar-se à sua avó, a chefe de Estado.