Príncipe Harry e Meghan Markle revelam detalhes sobre casamento

Londres – O príncipe Harry e sua noiva, Meghan Markle, revelaram nesta segunda-feira mais detalhes sobre seu casamento, previsto para o dia 19 de maio, como que a cerimônia será realizada pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby, e que o evento começará ao meio-dia.

Segundo divulgou hoje o palácio de Kensington – residência oficial do neto de Elizabeth II -, o casamento começará ao meio-dia, com o que é improvável que coincida, como se temeu inicialmente, com a final da Copa da Inglaterra, que começará às 17h30.

Um porta-voz do príncipe Harry, de 33 anos, e da atriz americana, de 36, indicou hoje que os noivos estão “enormemente agradecidos por todos os bons desejos que receberam desde que anunciaram seu compromisso”, no último dia 27 de novembro, após pouco mais de um ano de relação.

“Têm muita vontade de que chegue o dia e possam compartilhar sua celebração com os cidadãos “, disse a fonte oficial.

Entre as novas informações divulgadas pelo palácio está também que o reverendo David Conner, o deão de Windsor, oficiará a cerimônia religiosa na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, propriedade da monarca britânica.

Após a cerimônia os recém-casados farão um passeio de carruagem que incluirá lugares destacados dessa cidade como Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road, Long Walk para chegar, finalmente, ao castelo de Windsor.

“Eles esperam que essa breve rota proporcione uma oportunidade a mais pessoas para se reunir em Windsor e desfrutar do ambiente desse dia especial”, acrescentou o porta-voz.

Também após a cerimônia religiosa, haverá uma recepção em São Jorge, onde Harry e Meghan se reunirão com seus convidados.

Durante a tarde, o príncipe de Gales, o pai do noivo, oferecerá outra recepção privada para o casal e os familiares e amigos mais próximos.

O casal rompeu com a tradição ao escolher um sábado para celebrar o casamento, uma vez que normalmente os casamentos reais acontecem em dias úteis.

Embora a família real britânica vá pagar pelos custos do casamento, entre eles os da cerimônia religiosa, da música, das decorações de flores e da recepção, as despesas de segurança ficarão a cargo do contribuinte. EFE