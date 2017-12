Príncipe Harry diz que Meghan Markle passou um Natal “fantástico”

Londres – O príncipe Enrique, neto de Elizabeth II, revelou nesta quarta-feira que sua noiva, a americana Meghan Markle, teve um Natal “fantástico” na companhia da rainha britânica e da família real.

O filho mais novo do príncipe Charles e da princesa Diana, de 33 anos, anunciou no mês passado oficialmente seu noivado com a atriz americana, de 36 anos, com quem se casará no próximo dia 19 de maio no castelo de Windsor.

Harry participou hoje como convidado de um programa especial para a emissora britânica “BBC Radio 4”, no qual entrevistou, entre outros, o ex-presidente americano Barack Obama e durante o qual abordou diversos assuntos, como saúde mental e as Forças Armadas.

Durante sua participação, o príncipe falou também sobre a comemoração do Natal na residência da rainha britânica em Sandringham.

Perguntado, em tom descontraído, sobre como foi para sua noiva a experiência de conhecer a “família política”, Harry respondeu: “foi fantástico” e Meghan “passou realmente bem”.

Questionado por uma das apresentadoras do programa, Sarah Montague, sobre mais detalhes das celebrações reais, Harry comentou que ele e Meghan se hospedaram nos últimos dias com seu irmão e sua cunhada, os duques de Cambridge, na residência de Anmer Hall, em Norfolk, próximo à propriedade de Sandringham.

Harry revelou que nos Natais da família real “sempre há um elemento familiar e também há o elemento do trabalho” e acrescentou: “juntos, nós passamos muito bem”.

“Aproveitamos muito encontrando com o meu irmão e com a minha cunhada e correndo atrás dos meninos (o príncipe George e a princesa Charlotte). Foi um Natal fantástico”, disse.

“Acho que temos uma das maiores famílias que conheço, e cada família é complexa. Mas ela esteve absolutamente maravilhosa”, observou o príncipe sobre sua noiva.

Durante o programa da BBC houve brincadeiras sobre se Obama, amigo há anos do príncipe, tinha sido convidado ao casamento real, e Harry disse: “Não sei, nem sequer enviamos os convites e a lista de convidados. Que sabe se será convidado ou não, não vou estragar a surpresa”.