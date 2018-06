Primeiro gol de Pelé em Copas do Mundo completa 60 anos

Redação Central – O dia 19 de junho é uma data especial para a história da Copa do Mundo: há exatos 60 anos um jovem de 17 anos chamado Pelé marcava o seu primeiro gol em Mundiais, sendo decisivo na classificação do Brasil para as semifinais do torneio disputado na Suécia.

A partida pelas quartas de final da Copa de 1958 era apenas a segunda como titular do jogador que viria a se tornar o Rei do Futebol. O complicado confronto com País de Gales, que havia empatado as três partidas da primeira fase, precisando de um jogo de desempate para se classificar, foi decidido na metade do segundo tempo, com um lindo gol.

Pelé aproveitou um passe de cabeça de Didi, matou no peito, deu um leve toque para tirar o marcador e girou em direção ao gol para finalizar no canto direito do goleiro Jack Kelsey. A comemoração foi típica de um garoto, beijando a bola no fundo da rede, enquanto chorava e era abraçado pelos companheiros.

Foram 23.921 pessoas que testemunharam o primeiro ato importante do futuro melhor de todos os tempos, no estádio Ullevi, em Gotemburgo.

Nos jogos seguintes, Pelé faria um hat-trick para superar a França de Just Fontaine por 5 a 2 nas semifinais e mais dois gols na decisão contra os donos da casa, pelo mesmo placar, garantindo a primeira taça, também recebida com muito choro.

Este seria o primeiro dos três título mundiais do eterno camisa 10, hoje com 78 anos, e os seis gols iniciais dos 12 em Copas do Mundo, que o mantém até hoje entre os cinco maiores artilheiros do torneio.