Primeiro dia de pré-carnaval em SP reúne 2 mi de foliões

O pré-carnaval de rua paulistano atraiu cerca de dois milhões de foliões no sábado (3), primeiro dia de folia, segundo a prefeitura de São Paulo. Foram 108 blocos desfilando principalmente nas regiões central e oeste da cidade. Hoje (4), estão previstos mais 79 blocos que se apresentarão na capital paulista.

Segundo a administração municipal, até o momento não houve registro de incidentes graves. No entanto, as pessoas que usaram ontem da linha 4 Amarela do Metrô enfrentaram problemas devido ao excesso de usuários que se dirigiam ao Largo da Batata, na zona oeste, onde o bloco Casa Comigo atraiu milhares de foliões.

De acordo com a concessionária da linha, a Via Quatro, a operação de algumas estações da linha chegou a ser suspensa devido ao acionamento de botões de emergência nos vagões das composições. A linha 4 Amarela atende regiões onde estão previstos desfiles da maioria dos blocos carnavalescos.

Segundo a prefeitura, até 18 de fevereiro, 491 blocos desfilarão em todas as regiões da cidade de São Paulo. A expectativa é de que 4 milhões de pessoas participem da festa. A programação completa está no site http://www.carnavalderua.prefeitura.sp.gov.br.