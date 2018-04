Presidido por Cate Blanchett, Cannes terá júri majoritariamente feminino

O júri do Festival de Cinema de Cannes, presidido pela atriz australiana Cate Blanchett, será este ano majoritariamente feminino, com cinco mulheres e quatro homens, com destaques para as presenças das atrizes americana Kristen Stewart e francesa Léa Seydoux.

A diretora e roteirista americana Ava DuVernay e a cantora Khadja Nin (Burundi) completam a representação feminina.

Os quatro homens que integrarão o júri que definirá o vencedor da Palma de Ouro são o ator taiwanês Chang Chen e os diretores russo Andrei Zviaguintsev, canadense Denis Villeneuve e francês Robert Guédiguian.

O júri representa sete nacionalidades de cinco continentes, destaca um comunicado divulgado pela organização do Festival de Cannes, que acontecerá de 8 a 19 de maio.

Blanchett, que sucede como presidente do júri o cineasta espanhol Pedro Almodóvar, será a 12ª mulher a comandar o júri em 71 edições do festival e a primeira desde Jane Campion, em 2014.

A atriz de 48 anos, vencedora do Oscar, foi uma das primeiras celebridades a tomar posição contra o produtor Harvey Weinstein, acusado desde outubro do ano passado por agressão e estupro por várias mulheres, sobretudo atrizes.

“Após o escândalo Weinstein, o mundo não será o mesmo, o Festival de Cannes não será o mesmo”, afirmou na semana passada o diretor geral do evento, Thierry Frémaux, ao anunciar a seleção oficial de filmes.

O filme de abertura do festival será “Todos lo saben”, do iraniano Asghar Farhadi, rodado em espanhol e protagonizado por Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín.