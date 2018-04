Presidente da Roma é multado por mergulhar em fonte histórica

O presidente da Roma, o americano James Pallotta, precisará pagar multa por mergulhar em uma histórica fonte de água da capital italiana, durante comemoração da classificação de sua equipe para a semifinal da Liga dos Campeões, informaram nesta quarta-feira veículos de comunicação do país.

James Pallotta, empresário Americano sócio minoritário do Boston @celtics e presidente da @Roma após eliminar o @FCBarcelona na UEFA @ChampionsLeague pic.twitter.com/ahKizWz4og — Leonardo R. Carvalho (@LeoCarvalhoNYC) April 11, 2018

As imagens, difundidas pelas redes sociais, mostram o mandatário se jogando de costas na Fonte do Leão, no centro da ‘Piazza del Popolo’.

Apesar do ambiente festivo, o gesto está proibido em Roma. Em 2017, a cidade costumou multar o ato em 450 euros, normalmente praticado por turistas que desejam se refrescar ou imitar a cena do filme “A doce vida”, do diretor Federico Fellini.

Na quarta-feira pela manhã, Pallotta ligou para a prefeita de Roma, Virginia Raggi, para pedir desculpas e garantir que vai pagar a multa, acrescentou a imprensa italiana.

Horas antes, uma associação de consumidores denunciou a ação do clube em comunicado, criticando “um exemplo muito ruim para os milhões de jovens que acompanham o futebol e a Roma, e que deveriam ser educados sobre o respeito ao patrimônio público e aos bens históricos”.