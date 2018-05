“Presente mais lindo que poderia receber”, diz Giovanna Ewbank sobre Titi

Esse é o meu terceito dia das mães, e a cada ano essa data se torna ainda mais especial, a cada ano eu aprendo mais e mais com meu anjo…a maternidade me transformou por inteiro, me abriu os olhos e o coração para esse mundo, me tirou de uma bolha que nem eu sabia que vivia. Aprendo todos os dias com a minha filha, a amar como se não houvesse o amanhã, a respeitar e ouvir o próximo, a ser mais paciente, menos egoísta, a rir dos próprios erros e descobrir que sempre existe tempo de aprender e recomeçar…sem contar o amor infinito que chega a doer, nunca imaginei que poderia existir algo assim, nada na minha vida é mais importante do que você minha filha ! Obrigada por me ensinar tanto Chissomo! 💗 Não é a toa que seu nome significa “Graça Divina”, pois Deus te enviou como o presente mais lindo que eu poderia receber nessa vida inteira! TE AMO minha filhinha, meu anjo, meu bebê (e vc sempre será meu bebê rsrsrs), e estaremos juntas pro que der e vier!!!💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗 Obrigada @elvisnm pelo registro que ficara para a nossa história! PS: não consegui postar uma foto só rsrsrs ✌🏿

