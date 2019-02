Prepare-se para cinco minutos de ‘Independence Day: O Ressurgimento’ em um novo trailer extendido

Em 1996, quando Hollywood não estava (tão) infestada com remakes, reboots e sequências, Independence Day foi um sucesso absoluto de público, trazendo uma épica batalha entre a humanidade e invasores do espaço. 20 anos depois, o diretor Roland Emmerich orquestrou Independence Day: O Ressurgimento, que ganhou um trailer extendido (de quase cinco minutos), divulgado na manhã desta segunda-feira (23).

O longa reuniu parte do elenco original (Bill Pullman, Jeff Goldblum, Vivica A. Fox e Judd Hirsch) mas, desta vez, não teremos Will Smith explodindo coisas e sendo engraçado. Caberá a Jessie Usher interpretar o filho de Smith, na mesma profissão do pai. A história, como o trailer mostra (até demais), envolve uma batalha ainda mais difícil para a humanidade, já que os adversários parecem muito bem preparados.

Contando com Maika Monroe, Liam Hemsworth, Joey King e Charlotte Gainsbourg, Independence Day: O Ressurgimento estreia em 23 de junho no Brasil.