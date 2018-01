Prepare-se: 2018 vai fazer você se sentir bem velho

Pra começar: em 2018, o primeiro título de Ayrton Senna na Fórmula 1 já vai fazer 30 anos – a vitória no GP do Japão que lhe garantiu aquele campeonato aconteceu em 30 de outubro de 1988.

Alguns ícones da sua infância e adolescência vão comemorar 30 anos de idade em 2018. Rupert Grint, o Rony Weasley da saga Harry Potter, é o primeiro do trio de protagonistas a alcançar os trinta. Aliás, o segundo livro, A Câmara Secreta, chegou às livrarias do Reino Unido em julho de 1998.

O menininho de O Sexto Sentido cresceu. O ator Haley Joel Osment completa trinta anos em abril.

Lembra quando a Adele estourou com o álbum 21? Pois então, faz tempo. Este ano, ela também completa 30.

Assim como outra cantora um pouquinho conhecida: Rihanna.

Trinta anos atrás, a Assembleia Nacional Constituinte promulgava a nova Constituição Brasileira. Até hoje, já foram acrescentadas mais de 100 emendas

O ativista Chico Mendes foi assassinado no mesmo ano.

O famosíssimo Windows 98, sistema operacional da Microsoft, completa 20 anos.

E há vinte anos, José Saramago tornava-se o primeiro escritor em língua portuguesa a ser premiado com um Nobel — o único, até hoje.

O Google foi fundado 20 anos atrás: começou em 1996, enquanto Larry Page e Sergey Brin eram doutorandos na Universidade Stanford. Em 1997, o domínio foi registrado, e, no ano seguinte, a empresa foi firmada. Em 2008, chegaram ao mercado o Google Chrome e o Android.

A tragédia envolvendo Isabella Nardoni, que morreu ao ser jogada pela janela do sexto andar em um prédio da capital paulista, completa dez anos em 2018.

Também em 2008, as chuvas fortes causaram devastação no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Foram mais de 100 mortes, e 80 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas em todo o estado.

Em 1998, o cantor Leandro morreu em decorrência de um câncer no pulmão, dando fim à dupla com o irmão Leonardo.

Tim Maia também nos deixou vinte anos atrás.

A comediante Dercy Gonçalves morreu há dez anos.

Faz vinte anos que cidadãos americanos podem comprar remédio para disfunção erétil nas farmácias. O citrato de sildenafila foi regulamentado pela FDA, do Departamento de Saúde dos EUA, em 1998, e colocado à venda ainda no mesmo ano com o nome Viagra.

Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos pela primeira vez há dez anos.

Fidel Castro renunciou à presidência de Cuba em 2008. Cinco dias depois, seu irmão Raul foi empossado.

E por último, mas não menos importante: você pode comemorar que essa música não sai da sua cabeça há 20 anos.

Titanic estreou nos cinemas brasileiros em janeiro de 1998. Dois meses depois, tornou-se o primeiro filme a arrecadar um bilhão de dólares em bilheteria.

