Prêmio reconhece melhor thriller sem violência contra mulher

A : pr acaba de criar um prêmio literário para reconhecer os melhores thrillers e a única regra do Staunch Book Prize é que nenhuma mulher na história vai apanhar, ser perseguida, explorada sexualmente, estuprada ou assassinada.

Podem participar escritores e escritoras e o trabalho deve ser inscrito em inglês – traduções são aceitas. O livro pode ter sido publicado até 18 meses antes do encerramento das inscrições, no dia 15 de julho – elas começam no dia 22 de fevereiro.

O prêmio, de £2 mil, será pago pela própria idealizadora da iniciativa ao vencedor que será anunciado em 25 de novembro.

Em entrevista ao Guardian, Lawless disse: “Há tantos livros em que as mulheres são estupradas ou assassinadas para que um investigador ou herói possa exibir sua habilidade” Isso tudo é para que autores criem histórias que não precisem se apoiar em violência sexual. Não há outra história além dessa?”