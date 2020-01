Precisão dourada

Para a Panerai, o ano que acabou parece ter sido dedicado principalmente à linha Submersible. Lançados na virada de 2019, dois novos modelos sugerem que as atenções agora podem se voltar à coleção Luminor Due, surgida há quatro anos como uma variação mais delicada da Luminor.

Os dois lançamentos, denominados como PAM01041 e PAM01042, chamam a atenção pelo material da caixa, de 42 milímetros. É a liga Goldtech, que mistura ouro de 18 quilates, platina e uma alta porcentagem de cobre. Esse último material foi acrescentado em razão de sua cor intensa e a platina entrou na receita por ajudar diminuir os efeitos da oxidação. A liga dá corpo também ao bezel, à fivela, à parte de trás do relógio e ao dispositivo de proteção da coroa.

O modelo PAM01041 tem mostrador preto com acabamento acetinado e pulseira preta de couro de crocodilo, enquanto o PAM01042 combina fundo branco com numerais arábicos luminosos e pulseira marrom do mesmo material que a outra e com costura bege. Ambos possuem movimento mecânico com acionamento automático e uma reserva de marcha de três dias. US$ 19,900. http://www.panerai.com

