Pouco conhecido, este destino europeu foi eleito o melhor de 2018

São Paulo – O território de Emilia-Romagna, na Itália, foi eleito o melhor destino europeu, segundo o ranking Best in Europe 2018, da Lonely Planet.

Embora não seja um dos locais mais populares da Itália, a região é considerada o coração gastronômico do país e é mundialmente conhecida por ser a terra natal do ragù, do prosciutto di Parma, do vinagre balsâmico e do queijo parmesão.

Além da boa comida, a localidade concentra também as fábricas das importantes marcas de carros e motos italianas, como Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati e Ducati.

Localizado no norte da Itália, Emilia-Romagna é composta pelas províncias de Bolonha, Ferrara, Forlì-Cesena, Módena, Parma, Placência, Ravena, Reggio Emilia e Rimini.

Ranking

Além da Emilia-Romagna, outras nove regiões aparecem no ranking da Lonely Planet. O levantamento anual leva em consideração as escolhas de viagens feitas por especialistas no assunto da Europa.

De acordo com a Lonely Planet, a lista de 2018 segue a tendência do turismo itinerante, que tem por objetivo inspirar os viajantes a descobrir as melhores – e menos populares – regiões do continente.

Confira a seguir os 10 melhores destinos para conhecer em 2018 na Europa, segundo a Lonely Planet:

1 – Emilia-Romagna, Itália

–

2 – Cantábria, Espanha

–

3 – Friesland, Holanda

–

4 – Kosovo

–

5 – Provença, França

–

6 – Dundee, Escócia

–

7 – Ilhas Cíclades, Grécia

–

8 – Vilnius, Lituânia

–

9 – Vale Vipava, Eslovênia

–

10 – Tirana, Albânia