Post de dono de hotel vira pesadelo para youtuber

São Paulo – O que era para ser só mais um procedimento “padrão” em sua atividade como youtuber virou um pesadelo para a inglesa Elle Darby, de 22 anos. A jovem, que tem cerca de 90 mil seguidores na plataforma de vídeos e mais 76 mil no Instagram, iria viajar a Dublin, na Irlanda, e sugeriu ao dono do hotel em que planejava se hospedar que fizessem uma permuta: Elle e seu namorado não pagariam nada por sua hospedagem de 5 noites e, em troca, o hotel ganharia um vídeo de divulgação em suas redes sociais.

O que a influenciadora digital não esperava era que Paul Stenson, dono do estabelecimento, responderia publicamente a seu e-mail na página do Facebook do hotel.

“Querida influenciadora. Obrigado por sua mensagem em busca de hospedagem gratuita em troca de publicidade. É necessário ter bolas para enviar um e-mail como esse, mas não muito respeito próprio e dignidade. Se lhe permitisse dormir aqui em troca de sair em um vídeo, quem iria pagar as pessoas que cuidam de você?”, questionou.

O empresário segue fazendo perguntas na mesma linha, questionando a youtuber sobre quem pagará as camareiras que limpam o quarto e servem o café da manhã, e quem seria responsável pela conta de luz durante sua estadia. “Talvez eu devesse dizer a meu pessoal que apareçam no seu vídeo em vez de pagar pelo trabalho que fazem enquanto você estiver aqui” ironizou. “Meus melhores cumprimentos, mas a resposta é não.”

Apesar de não citar o nome da jovem, seguidores não demoraram a descobrir de quem se tratava, e a própria influenciadora publicou um vídeo no YouTube a respeito do episódio. Em tom de desabafo, Elle diz que jamais teve más intenções em relação ao hotel, que é uma garota de 22 anos que dirige seu próprio negócio, e que se sentiu humilhada. Ela ainda afirma que não sabe qual foi a intenção do dono do hotel, mas que ele foi “malvado”. O vídeo já conta com mais de 700 mil visualizações.

A polêmica fez com que uma chuva de seguidores de Elle se unissem para tentar derrubar a avaliação do hotel em sites de hospedagem. Um blogueiro também chegou a dizer que toda a comunidade de influenciadores deveria se unir contra o suposto agressor.

Em resposta à mobilização, Stenson disse que admirava o esforço de tantas pessoas e que a “publicidade” que estavam fazendo para seu estabelecimento era “impagável”. Stenson ainda publicou outro vídeo, afirmando que tomou a decisão banir todos os blogueiros, tanto de seu hotel, quanto de seu café. “Se algum de vocês tentar entrar em nossas instalações a partir de agora, será expulso”.