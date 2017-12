Porta dos Fundos faz vídeo viral sobre cesáreas “de Natal”

São Paulo – O canal de humor Porta dos Fundos publicou um vídeo neste final de semana sobre cesáreas programadas pelos médicos, mais comuns no final do ano. O vídeo, postado no Facebook no sábado (16), viralizou: teve 32 mil curtidas e foi compartilhado mais de 12 mil vezes.

“As gestantes precisam se informar bastante para saber como preferem o parto. Apesar de muitas preferirem o natural, a cesárea é a única alternativa possível em alguns casos, como: cordão umbilical mal posicionado, falta de dilatação, ou feriados prolongados”, ironiza o canal de humor ao publicar o vídeo.

Protagonizado pelo comediante Gregorio Duvivier, que anunciou que será pai em julho deste ano, o vídeo trata a situação com leveza, mas aborda um tema sério: a violência obstétrica.

O vídeo mostra uma mulher frustrada em um consultório quando o seu médico anuncia que irá adiantar o seu parto por causa do período de festas. “Com 7 meses já dá para nascer (…) em dezembro é terrível (…) estou bêbado todos os dias”. O médico chega a brincar sobre o signo do bebê. “Vai ser de sagitário. Sagitariano é bicho solto!”.

Veja abaixo o vídeo publicado no canal: