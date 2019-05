Porsche: mais rápido que o tempo

Produzido desde 1964, o Porsche 911 é um raro exemplo de automóvel que parece incapaz de envelhecer. Quem depara com um exemplar nas ruas, mesmo com um dos mais velhinhos, costuma se surpreender com seu design icônico e dificilmente irá taxá-lo de vintage. Homenagem aos 70 anos da montadora, o novo modelo 911, o Speedster, apresentado no último Salão do Automóvel de Nova York, tem motor de 4 litros, 502 cavalos de potência e permite chegar a 100 quilômetros por hora em apenas 3,8 segundos. Serão produzidos apenas 1948 unidades do esportivo, mesmo número do ano da fundação da Porsche. Alguns virão para o Brasil, por cerca de R$ 1,1 milhão cada um. É, envelhecer sem aparentar a idade tem seu preço.

