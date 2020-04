Porsche leiloado hoje terá renda revertida para combate ao coronavírus

Para um aficionado pela Porsche, trata-se de uma joia rara. O 911 é o modelo mais icônico da montadora alemã. E o último carro fabricado da série 911 Speedster trabalhará nesta quarta-feira, 22, em prol de uma boa causa: o veículo será vendido em leilão e a rende será revertida inteiramente para a ONG americana United Way. A organização atua com informação, educação e atendimento social às vítimas da crise causada pelo novo coronavírus.

O leilão é organizado pela RM Sotebhy’s, depois de uma semana de lances abertos. A série 911 Speedster, limitada, foi lançada para comemorar um feito da Porsche. No ano passado, foi encerrada a produção de sua sétima geração, e a mais bem-sucedida, com 223.540 carros vendidos. Nos 911 Speedster, são apenas 1.948 unidades (1948 é considerado o primeiro ano da Porsche). Pois bem, para o leilão de hoje, estamos falando do último 911 Speedster que saiu da linha de montagem de Zuffenhausen, em Stuttgart.

Esse é o tipo de storytelling que as marcas de luxo e seus fiéis clientes adoram. No site da RM Sotheby’s, a venda está anunciada como “A Porsche with Purpose” (Um Porsche com Propósito). Os interessados precisam ter residência nos Estados Unidos e cadastrar um cartão com 2.000 dólares de crédito. Vamos às credenciais. O carro tem motor de seis cilindros boxer 4.0 naturalmente aspirado com 510 cv de potência e caixa seis velocidades. Faz de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos, com 309 km/h de velocidade máxima.

O feliz vencedor do leilão online ainda levará um relógio cronógrafo da Porsche, com movimento mecânico desenvolvido pela própria marca, além de uma visita ao centro de desenvolvimento de Weissach, na Alemanha. E quando custará o show? Para efeito de comparação, as unidades do 911 Speedster estavam chegando ao Brasil no ano passado pelo preço estimado de 1,8 milhão de reais. Com toda a narrativa em torno desse carro de colecionador, há quem aposte que o lance final chegue a dez vezes esse valor.