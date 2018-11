Porsche lança novo 911 e insinua que um carro híbrido vem aí

Nesta semana, em uma série de eventos privados em um “centro de experiências” corporativo perto de Los Angeles, a Porsche lançou a oitava geração de seu carro esportivo de 54 anos, o Porsche 911 modelo 2020.

A Porsche exibiu o novo 911, conhecido internamente como 992, em duas versões para seu lançamento mundial: o 911 Carrera S, com tração em duas rodas, e um 911 Carrera 4S com tração nas quatro rodas. Na aparência, eles são quase idênticos a seus antecessores. O principal apelo do 992 para os fãs da Porsche é o direito de ostentar, adquirido com a posse de um 911 novinho em folha.

Mudanças sutis

No entanto, pode-se afirmar que esta nova evolução do cupê alemão é mais potente, rápida e elegante que as versões anteriores. Até corre o boato de que ela abriu caminho para um 911 híbrido.

Os executivos da Porsche não chegaram a prometer um híbrido, mas levam meses dizendo que essa é uma grande possibilidade para futuros modelos 911. O novo 992 mostra como isso poderia ser feito: ele tem uma caixa de câmbio PDK com oito marchas (em comparação com sete marchas nas versões anteriores) feita de tal modo que se adaptaria facilmente a um motor híbrido. O carro também vem com espaço para baterias, caso essa necessidade surja.

Por enquanto, há vários acréscimos significativos, embora imperceptíveis para um observador casual, que empolgam os devotos que comprarem um. O principal é o motor turbinado de seis cilindros opostos que produz 443 cavalos de potência, uma melhoria de 23 cavalos de potência em relação aos modelos anteriores.

Como a marca com sede em Stuttgart sempre faz, muito tempo foi investido no refinamento de pequenos detalhes, especialmente no exterior do carro. No geral, ele tem um aspecto sutilmente mais arredondado e rebaixado que o das gerações anteriores. Em grande parte isso se deve a que o carro foi alargado quase duas polegadas sobre as rodas dianteiras e agora tem grandes rodas dianteiras de 20 polegadas e rodas traseiras de 21 polegadas, a fim de lhe proporcionar uma sensação mais ampla de controle e contato com a pista. Os tamanhos das rodas são iguais aos dos atuais Porsche GT3 e 918 Spyder.

Quanto à velocidade, o novo cupê 911 Carrera S com tração nas rodas traseiras atinge 96 quilômetros por hora em 3,5 segundos. O cupê 911 Carrera 4S, a versão com tração nas quatro rodas, faz isso em 3,4 segundos. Assim, as duas versões do 992 são 0,4 segundo mais rápidas do que o modelo anterior (se você esbanjar no pacote opcional “Sport Chrono”, esses tempos caem para 3,3 segundos e 3,2 segundos, respectivamente).

A velocidade máxima é de 305 quilômetros por hora para o Carrera S e de 304 quilômetros por hora para o 4S. Será que você vai perceber a diferença de velocidade entre as versões mais antigas e as mais novas? Considerando o efeito placebo, com certeza sim.

O 911 Carrera S modelo 2020 custa a partir de US$ 113.200. O 911 Carrera 4S 2020, US$ 120.600. Eles estão à venda agora e a entrega está prevista para o terceiro trimestre do próximo ano.