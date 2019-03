Porsche entra na corrida de SUVs elétricos com novo Macan

A Porsche anunciou que a próxima geração do Macan, sucesso de vendas, será elétrica.

O SUV de pequeno porte atualmente é o veículo mais popular da Porsche e está suportando a queda nos volumes de vendas e as margens menores de modelos mais chamativos, como o 911. No ano passado, a fabricante de veículos com sede em Stuttgart, na Alemanha, produziu mais de 90.000 deles em sua fábrica em Leipzig.

Uma versão elétrica do Macan atual, de US$ 50.000, faz parte do plano da companhia de investir mais de 6 bilhões de euros (US$ 6,8 bilhões) na mobilidade elétrica até 2022. Até 2025, metade de seus veículos novos provavelmente terá um sistema motriz elétrico, segundo Oliver Blume, presidente do conselho administrativo da Porsche.

“Nosso objetivo é assumir um papel pioneiro na tecnologia”, disse Blume em uma declaração por escrito. “Nos próximos 10 anos, vamos nos concentrar em uma combinação de motores a gasolina ainda mais otimizados, modelos híbridos elétricos e carros esportivos completamente elétricos.”

A Porsche não é a primeira fabricante de veículos de luxo a lançar um SUV elétrico. A Audi e a Jaguar vendem SUVs totalmente elétricos; a Audi anunciou recentemente um novo crossover que também será elétrico. A BMW, a Mercedes-Benz e até mesmo a Polestar estão desenvolvendo ou quase concluindo planos para SUVs totalmente elétricos. A Tesla, é claro, deu início à iniciativa com seu Model X totalmente elétrico em 2015.

Mas não há glória em começar cedo e fazer tudo errado, e a fabricante alemã de 70 anos é famosa por adotar uma abordagem tática no lançamento de produtos. A Porsche claramente reservou-se tempo para desenvolver algo que cativaria seus clientes. A empresa lançou um SUV Cayenne híbrido em 2010 e um Panamera híbrido em 2013, dois testes óbvios das tecnologias elétricas. Um 911 híbrido também é esperado nos próximos anos.

Enquanto isso, um Taycan completamente elétrico sairá à venda neste ano. Este modelo permitirá avaliar as capacidades elétricas da Porsche no curto prazo, porque a produção do Macan elétrico só começará nos primeiros anos da próxima década.