Porsche cria carro inspirado no Facebook

São Paulo – Famosa por seus carros de linhas sensuais, a Porsche foi o grande sucesso da abertura do New York Auto Show na segunda-feira. Dessa vez, ainda que o design do auto mereça pontos, foi sua pintura super customizada que roubou a atenção: o modelo 911GT3 R Hybrid ganhou o azul e branco típicos do Facebook e homenageou em sua lataria a identidade visual da rede.

O nobre motivo para a versão social media do veículo foi a comemoração da marca de mais de um milhão de fãs da página da Porsche no Facebook. O modelo recebeu o nome de 27 mil fãs dentre aqueles que “curtiram” a comunidade oficial do Porsche na rede.

Segundo a grife, o carro de corrida é alimentado por um motor de seis cilindros e 480 cavalos de potência. Este motor mais tradicional trabalha em conjunto com dois motores de acionamento elétrico no eixo frontal que fornecem mais 60 cavalos de potência para dispositivos auxiliares. Toda essa força, no entanto, não deve ser aproveitada na prática: o endereço do veículo após o salão de Nova York é o museu da empresa em Stuttgart, na Alemanha.