Por que voos baratos de longa distância podem significar atrasos

A Norwegian Air Shuttle e a AirAsia X, companhias aéreas que oferecem passagens com desconto, podem levar você de um continente a outro por muito menos do que muitas concorrentes, mas também há uma boa chance de que você chegará atrasado.

A companhia aérea malaia e o braço britânico da Norwegian, pioneiros globais em viagens de longa distância de baixo custo, tiveram um dos seis piores desempenhos do ano passado para chegadas 15 minutos depois do tempo anunciado, de acordo com informações fornecidas à Bloomberg pela OAG, especialista em programação de voos.

Os rankings mostram os desafios de aplicar o modelo sem frescuras que prosperou em rotas de curta distância no mercado intercontinental, que é mais complexo. As companhias especializadas em descontos não têm os gigantescos centros de suas concorrentes que oferecem serviço completo e, por isso, têm menos recursos à disposição quando as coisas dão errado.

Quase dois quintos dos serviços do braço britânico da Norwegian registraram atrasos em 2018, em parte porque a companhia aérea precisou deixar em solo alguns jatos Boeing 787 – entre os mais modernos em operação – para reparar os motores da Rolls-Royce Holdings. Companhias aéreas maiores, como a British Airways, também interromperam o uso de aeronaves, mas conseguiram contornar melhor a situação.

“Essas companhias aéreas de longa distância estão em desenvolvimento, e o tamanho de suas frotas não é tão grande quanto o de algumas das companhias aéreas tradicionais”, disse o diretor da OAG, John Grant. “Quando têm um atraso ou uma aeronave vai para o serviço técnico, o que poderia acontecer a qualquer companhia, os recursos disponíveis para se recuperar talvez não sejam tão grandes.”

Os dados do OAG referem-se ao braço Norwegian Air UK da transportadora nórdica, que opera voos de longa distância que saem do aeroporto de Gatwick, em Londres, para as Américas e a Ásia. Um porta-voz apontou para o impacto da paralisação por causa do motor, acrescentando que os rankings mostram que 75 por cento dos voos no principal negócio do grupo, que opera predominantemente serviços de curta distância, chegaram no horário, colocando-a entre as 20 primeiras companhias de baixo custo.

A AirAsia X afirmou que considera o desempenho pontual como um indicador-chave não apenas da satisfação do cliente, mas também da eficiência operacional e do custo, e que realiza uma reunião semanal para analisar os números recentes e investigar atrasos irregulares.

A empresa é o braço de longa distância da AirAsia Group, maior companhia aérea de baixo custo do Sudeste Asiático, e atende destinos como Oriente Médio, Havaí, Austrália e Japão a partir de centros em Kuala Lumpur, Bangkok e Bali usando uma frota de aeronaves de fuselagem larga A330 da Airbus.

Seis dos 10 piores desempenhos de pontualidade foram de companhias da Ásia, onde o clima tropical pode afetar severamente os voos. O desenvolvimento de aeroportos e a capacidade de terminais também está aquém do crescimento da demanda, o que compromete a capacidade das companhias aéreas de rotar rapidamente suas aeronaves, disse Grant.

Para que uma companhia seja incluída nos rankings, a OAG precisa ter dados sobre pelo menos 80 por cento de seus serviços programados. Entre as ausentes está a Ryanair Holdings, cujos voos foram interrompidos no ano passado por greves, mas estão disponíveis dados insuficientes sobre algumas operações na Europa Oriental.