Por que o príncipe Philip não é chamado de rei da Inglaterra

Por que o príncipe Philip, Duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth 2ª, não é chamado de rei da Inglaterra?

@luccasnm, via Instagram

Porque não era herdeiro do trono britânico.

De acordo com as leis do Reino Unido, só monarcas homens concedem seu título para as esposas. Nesse caso, a mulher do rei vira rainha também. Ou seja, Kate Middleton será chamada de “rainha da Inglaterra” caso William assuma o trono.

Mas essa regra é diferente quando se trata das herdeiras reais: se uma princesa assume o trono, apenas ela recebe a designação para evitar que a linhagem real passe para a família do marido.

Antes do casamento com a princesa Elizabeth, Philip teve que abandonar seus títulos de príncipe da Dinamarca e da Grécia para virar Duque de Edimburgo.

E, quando o rei George 6º morreu, há 65 anos, só Elizabeth, a segunda, que era primeira na linha de sucessão, virou rainha – Deus a salve.

Fontes: Livros Game of Crowns, de Christopher Andersen, e Constitutional History of the UK, de Ann Lyon

