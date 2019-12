Por que o novo Portugieser da IWC custa R$ 900 mil

Tido como um dos relógios mais apreciados pelos colecionadores, o Portugieser, da IWC Schaffhausen, foi desenvolvido no final da década de 1930, a pedido de dois comerciantes portugueses. Eles buscavam modelos de pulso com a precisão dos cronômetros marítimos, o que obrigou a relojoaria a se aprimorar – na época, a precisão desejada era uma exclusividade das versões de bolso.

Feito apenas sob encomenda, o novo Portugieser “Turbilhão Força Constante” apresenta uma precisão extraordinária, que compensa os efeitos negativos da gravidade no sistema de oscilação do relógio. Tem calibre com corda manual e reserva de marcha de 96 horas. Mais: indica as fases da Lua para os hemisférios norte e sul – só é preciso corrigir em um dia a cada 577,5 anos.

O mostrador, verde, contrasta com a caixa de platina, os ponteiros em formato de folha e a pulseira em couro de crocodilo Santoni feita à mão. Custa, nada mais, nada menos que R$ 900 mil. iwc.com

