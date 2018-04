Por não chegar às telas de cinema na França, Netflix é excluída de Cannes

Uma nova regra do Festival de Cannes excluiu a Netflix da edição deste ano, informou nesta quarta-feira Ted Sandoros, diretor de conteúdo da empresa americana.

O Festival, que nesta quinta-feira anuncia sua seleção, determinou a exclusão de todos os filmes não exibidos nos cinemas franceses.

“Queremos que nossos filmes estejam em pé de igualdade com os demais. Se existe o risco de nossos filmes e cineastas receberem um tratamento desrespeitoso no festival (…) acredito que é melhor não estarmos lá”.

No ano passado, a Netflix optou por não distribuir para os cinemas seu filme “Okja” para não retardar a exibição entre seus assinantes. Também concorreu com “The Meyerowitz Stories”, de Noah Baumbach.

A lei francesa determina que após a estreia nos cinemas, um filme deve aguardar quatro meses para ser lançado em DVD ou no sistema OnDemand. Depois de 10 meses pode ser exibido na TV aberta e após 36 meses em qualquer serviço ‘streaming’.

A Netflix não descarta exibir seus filmes nos cinemas franceses, mas se nega a esperar três anos para tê-los em sua plataforma.

“Esperamos que [Cannes] mude as regras, se modernize (…). Propomos que Cannes se reúna com a comunidade mundial do cinema”.