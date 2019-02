Por dentro do navio de cruzeiro mais luxuoso do mundo

1. Átrio tem lustre com 4 metros de comprimento e 3 metros de largura feito com 6 mil peças de cristais, que são encaixadas à mão zoom_out_map 1/22 Átrio do Seven Seas Explorer tem lustre de 6 mil peças de cristais encaixadas à mão (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Átrio do Seven Seas Explorer tem lustre de 6 mil peças de cristais encaixadas à mão

2. Mármore do lobby: embarcação tem 4.600 m² do material, a maioria do tipo Carrara italiano zoom_out_map 2/22 Mármore do lobby do Seven Seas Explorer (Marília Almeida/EXAME) Mármore do lobby do Seven Seas Explorer

3. Embarcação tem 11 andares zoom_out_map 3/22 Seven Seas Explorer: embarcação tem 11 andares (Marília Almeida/EXAME) Seven Seas Explorer: embarcação tem 11 andares

4. Regent Suite: cama de 150 mil dólares zoom_out_map 4/22 Regent Suite do Seven Seas Explorer: cama de 150 mil dólares (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Regent Suite do Seven Seas Explorer: cama de 150 mil dólares

5. Sala de estar e varanda da Regent Suite, a maior do navio zoom_out_map 5/22 Sala de estar e varanda da Regent Suite, a maior do Seven Seas Explorer (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Sala de estar e varanda da Regent Suite, a maior do Seven Seas Explorer

6. SPA da Regent Suite zoom_out_map 6/22 SPA da Regent Suite, no Seven Seas Explorer (Norwegian Cruise Line/Divulgação) SPA da Regent Suite, no Seven Seas Explorer

7. Deck da piscina zoom_out_map 7/22 Deck da piscina do Seven Seas Explorer tem restaurante mais informal (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Deck da piscina do Seven Seas Explorer tem restaurante mais informal

8. Teto do restaurante Compass Rose zoom_out_map 8/22 Teto do restaurante Compass Rose, restaurante principal e de assinatura do navio Seven Seas Explorer (Marília Almeida/EXAME) Teto do restaurante Compass Rose, restaurante principal e de assinatura do navio Seven Seas Explorer

9. Restaurante principal do navio tem 400 jogos de mesa desenhados pela Versace zoom_out_map 9/22 Restaurante principal do Seven Seas Explorer tem 400 jogos de mesa desenhados pela Versace (Marília Almeida/EXAME) Restaurante principal do Seven Seas Explorer tem 400 jogos de mesa desenhados pela Versace

10. Teatro do navio zoom_out_map 10/22 Teatro do navio Seven Seas Explorer (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Teatro do navio Seven Seas Explorer

11. Entrada do Pacific Rim: escultura custou 500 mil dólares zoom_out_map 11/22 Entrada do restaurante asiático Pacific Rim, no Seven Seas Explorer: escultura custou 500 mil dólares (Marília Almeida/EXAME) Entrada do restaurante asiático Pacific Rim, no Seven Seas Explorer: escultura custou 500 mil dólares

12. Ambiente do Pacific Rim, restaurante asiático zoom_out_map 12/22 Ambiente do Pacific Rim, restaurante asiático do Seven Seas Explorer (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Ambiente do Pacific Rim, restaurante asiático do Seven Seas Explorer

13. SPA do navio: tratamentos no espaço são pagos à parte zoom_out_map 13/22 SPA do navio Seven Seas Explorer: tratamentos oferecidos são um dos poucos serviços pagos à parte (Norwegian Cruise Line/Divulgação) SPA do navio Seven Seas Explorer: tratamentos oferecidos são um dos poucos serviços pagos à parte

14. Piscina de borda infinita tem vista privilegiada do fundo do navio zoom_out_map 14/22 Piscina de borda infinita do Seven Seas Explorer tem vista privilegiada do fundo do navio (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Piscina de borda infinita do Seven Seas Explorer tem vista privilegiada do fundo do navio

15. Biblioteca do navio tem piso de couro zoom_out_map 15/22 Biblioteca do Seven Seas Explorer tem piso de couro (Preston Mack/Norwegian Cruise Line/Divulgação)

16. Sala onde são ministradas aulas de culinária: navio convida chefs em portos onde a embarcação atraca zoom_out_map 16/22 Sala onde são ministradas aulas de culinária no Seven Seas Explorer: navio convida chefs em portos onde a embarcação atraca (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Sala onde são ministradas aulas de culinária no Seven Seas Explorer: navio convida chefs em portos onde a embarcação atraca

17. Café: navio funciona no sistema all inclusive zoom_out_map 17/22 Café do Seven Seas Explorer: navio funciona no sistema all inclusive (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Café do Seven Seas Explorer: navio funciona no sistema all inclusive

18. Janela lateral do Observation deck zoom_out_map 18/22 Sofá no Observation deck do Seven Seas Explorer (Marília Almeida/EXAME) Sofá no Observation deck do Seven Seas Explorer

19. Observation Deck: visão de 360º da frente da embarcação zoom_out_map 19/22 Observation Deck: visão de 360º da frente do Seven Seas Explorer (Marília Almeida/EXAME) Observation Deck: visão de 360º da frente do Seven Seas Explorer

20. Viajantes podem tomar café da manhã ao ar livre no fundo do navio zoom_out_map 20/22 Viajantes podem tomar café da manhã ao ar livre no fundo do navio Seven Seas Explorer (Marília Almeida/EXAME) Viajantes podem tomar café da manhã ao ar livre no fundo do navio Seven Seas Explorer

21. Charlene de Mônaco em evento de inauguração do navio: princesa é a madrinha da embarcação zoom_out_map 21/22 Charlene de Mônaco em evento de inauguração do Regent Seven Seas Explorer: princesa é a madrinha da embarcação (Norwegian Cruise Line/Divulgação) Charlene de Mônaco em evento de inauguração do Regent Seven Seas Explorer: princesa é madrinha da embarcação