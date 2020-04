Por coronavírus, “Minions 2” e novo “Ghostbusters” são adiados para 2021

Os estúdios de Hollywood anunciaram novos adiamentos em seu calendário de estreias por causa do coronavírus. A Universal remarcou o lançamento da animação Minions 2: A Origem de Gru, previsto para 3 de julho deste ano, nos EUA, para 2 de julho do ano que vem.

A nova data também significa que a estreia de Sing 2 terá de ser adiada para o Natal de 2021, já que o dia em que os minions voltarão às telonas havia sido reservado para este filme. Já Ghostbusters – Mais Além, 3º filme da franquia, da Sony Pictures, passou para 4 de março de 2021.

Faterhood, com Kevin Hart, é uma das apostas do estúdio para outubro de 2020. Um projeto ainda não anunciado da Sony com a Marvel também estreia em outubro de 2020, no dia 1º. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.