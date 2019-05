Pontualidade submarina: os melhores relógios para mergulho

TAG Heuer Aquaracer Calibre 5

Relógio com pulseira de aço polido e finamente escovado, tem caixa de 41 milímetros, cristal de safira com tratamento antirreflexo e mostrador com acabamento preto e índices luminescentes banhados a ródio. Funciona perfeitamente embaixo d’água a uma profundidade de até 300 metros. Preço: R$ 16.387. Onde comprar: Boutique TAG Heuer, Shopping Cidade Jardim, Av. Magalhães de Castro, 12.000, São Paulo, (11) 3198-9458. tagheuer.com

Panerai Submersible Chrono Guillaume Néry Edition

O mergulhador francês Guillaume Néry, que obteve a façanha de mergulhar sem cilindro de oxigênio a uma profundidade de 126 metros, é o homenageado deste modelo da grife italiana. Indicado para mergulhos de até 300 metros, dispõe de um mostrador que permite boa legibilidade até mesmo no escuro graças aos marcadores luminosos brancos. A caixa, de 47 milímetros, é de titânio. Preço: sob consulta. Onde comprar: Panerai, Shopping JK Iguatemi, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, (11) 3152.6620, panerai.com

IWC Aquatimer – edição Laureus Sport for Good

A relojoaria suíça construiu somente mil unidades deste modelo com pulseira de borracha azul, caixa de aço revestida de borracha, ponteiros pretos, mostrador azul e vidro de safira convexo com revestimento antirreflexo em ambos os lados. Mais um que volta intacto de mergulhos de até 300 metros. Preço: R$ 58.000. Onde comprar: Boutique IWC, Shopping JK Iguatemi, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, (11) 3152-6610, iwc.com/brazil

Montblanc TimeWalker Chronograph

Inspirado nos mostradores de carros de corrida, facilita a leitura com detalhes em vermelho e prateado sobre fundo preto. Resiste embaixo d’água a até 100 metros de profundidade e tem caixa de 43 milímetros em aço inoxidável com acabamento acetinado. A pulseira de borracha tem furos assimétricos, similares aos das luvas de corrida, e tem maior aderência no lado interno. Preço: 21.600. Onde comprar: montblanc.com.br

Jaeger-LeCoultre Polaris Date

Indicado para mergulhos de até 200 metros, é uma releitura de um modelo de 1968 da centenária relojoaria suíça, o Memovox Polaris. Mais moderno que esse, tem pulseira de borracha preta texturizada com fivela de três dobras, caixa de aço de 42 milímetros e mostrador sóbrio. Preço: R$ 38.200. Onde comprar: Boutique IWC, Shopping JK Iguatemi, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, (11) 3152-6640, jaeger-lecoultre.com