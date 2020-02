Polvo perfeito: como fazer e onde comer

O chef Fernando Carneiro, sócio-proprietário do Lolla Meet & Fire, no bairro do Itaim, em São Paulo, garante: não há dúvida sobre o novo queridinho dos clientes em sua casa especializada em preparos em grelha e pit (equipamento de defumação). “O prato que a gente mais vende na casa, que compete com a costela defumada, é a tábua Polvo, camarões e conchas”, explica Fernando, sobre a opção com batatinhas, farofinha de mandioca e salsa criolla no estilo vinagrete por R$ 69.

O prato serve duas pessoas como principal, mas também serve como entrada para compartilhar, pois, na maioria das vezes, os 300g da proteína significam um polvo inteiro. “É lindo de ver. Não contente com o prato, ainda faço a velouté com as cascas de camarão fresco para jogar sobre o prato inteiro”, complementa o chef.

Polvo: novo queridinho entre os amantes de churrasco Polvo: novo queridinho entre os amantes de churrasco

Povo com bacon e mais

O badalado chef Henrique Fogaça acaba de criar novas receitas no menu do Jamile, seu restaurante no Bixiga, região central da capital paulista. Entre as dez novidades em pratos principais, está o Bobó de Polvo caramelizado com bacon e acompanhado de arroz de coco com castanha de caju (R$92).

Muito mais opções

O Polipo alla piastra com spinaci e patata rosti, do Tre Bicchieri, tem Polvo grelhado, acompanhado de espinafre e batata rôsti a R$110 por pessoa.

Na Adega Santiago, são três opções: Polvo à Lagareiro, por R$96, Polvo à Tasquinha, por R$95, e Polvo à Vinagrete, que sai por R$47.

O Carpaccio de Polvo do La Macca surpreende por R$59.

No Ají Cocina, Tentáculos de polvo anticuchero com pirão de camarão, toque de azeite de dendê, chips de gengibre e mandioca frita fica por R$ 68,90, o prato individual.

Polvo do Lolla Meet & Fire Polvo do Lolla Meet & Fire

Polvo do Lolla Meet & Fire Polvo do Lolla Meet & Fire

Como fazer

Segundo o chef Melchior Neto, para conquistar o ponto perfeito do polvo é preciso mergulhá-lo na água fervendo três vezes e, em seguida, colocar numa bacia com gelo, o que vai garantir que a pele permaneça. Em seguida, cozinhar a peça na panela de pressão por 7 minutos (contados a partir do início do apito) com apenas um copo de água, já que ela solta bastante água no cozimento. Retire o polvo e dê outro choque térmico na água com gelo para parar o cozimento.

Neste ponto, o polvo está pronto para ser finalizado na grelha ou na panela. A sugestão do chef é secá-lo e fritá-lo no azeite com bastante alho cortado em lâminas. Para concluir uma receita de Polvo à lagareiro, basta acrescentar batatas e brócolis a gosto.

Polvo do Tre Bicchieri Polvo do Tre Bicchieri