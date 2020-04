Polo Ralph Lauren expande coleção de camisas feitas com garrafas plásticas

Camisas cujo tingimento não utiliza água e cujo tecido foi criado a partir de fios de resíduos plásticos reciclados. É com essa pegada ambiental que a Polo Ralph Lauren apresentou nessa semana a expansão de sua coleção Earth Polo, com novas cores de polo disponíveis.

O projeto se insere dentro do compromisso da marca de usar 170 milhões de garrafas plásticas recicladas em seus produtos e embalagens até 2025. A coleção Spring 20 traz as novas cores branca, azul marinho e verde.

Cada Earth Polo é produzida a partir e uma doze garrafas plásticas, em média.

“O lixo plástico é uma questão importante que ameaça o meio ambiente – queremos fazer parte da solução e utilizar uma abordagem inovadora para criar algo valioso”, diz David Lauren, diretor de inovação da Polo Ralph Lauren.

A camiseta é produzida em parceria com a First Mile, uma organização que trabalha com empresários em comunidades de baixa renda, que coletam garrafas plásticas para a reciclagem.

Até 2025, a marca garante que terá diminuído em 20% o total de água utilizada em todas as suas operações e 100% de seus principais materiais de produção e embalagens serão de origem sustentável ou recicláveis.

Onde encontrar

E-commerce Iguatemi

