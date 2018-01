Polêmico livro sobre Trump será adaptado e virará série de TV

Los Angeles – “Fire and Fury: Inside the Trump White House”, o recente e polêmico livro sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, virará uma série de televisão.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo site especializado “Hollywood Reporter”. O jornalista Michael Wolff, autor do livro, será um dos produtores-executivos do programa da Endeavor Content, que comprou os direitos de adaptação.

Ainda não há detalhes sobre a série ou que canal a exibirá.

Baseado em entrevistas com funcionários do alto escalão da Casa Branca, Wolff afirma no livro que o objetivo de Donald Trump não era ser eleito, mas sim potencializar a marca de suas empresas.

O jornalista também detalha o caos na Ala Oeste da Casa Branca durante os primeiros meses da presidência do empresário.

Trump disse que o livro está “cheio de mentiras e fontes que não existem”. Irritado com a publicação, o presidente defendeu um endurecimento das leis sobre difamação nos EUA.

O livro também provocou polêmica por trazer declarações de Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca. A Wolff, o também ex-editor do site conservador “Breitbart News” considera como “traição” uma reunião entre o filho mais velho do presidente, Donald Trump Jr., e uma advogada russa durante a campanha de 2016.

Trump tentou barrar a publicação do livro, mas só conseguiu que o lançamento de “Fire and Fury” fosse antecipado em quatro dias.