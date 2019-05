Plataforma de streaming anuncia duas séries com personagens da Marvel

Nova York – A plataforma de streaming Hulu anunciou nesta quarta-feira nos Estados Unidos a nova programação na qual se destacam duas séries com personagens da Marvel, além de programas para os fãs de culinária e a adaptação do romance “Nove Desconhecidos”.

Em uma apresentação no Madison Square Garden em Nova York, a empresa informou que sua base de clientes chegou a 28 milhões e revelou as apostas de curto prazo, entre elas o retorno do fenômeno “The Handmaid’s Tale”.

De acordo com um comunicado, a Hulu informou que se associou à Marvel para produzir “Motoqueiro Fantasma”, sobre o anti-herói Robbie Reyes, e “Helstrom”, sobre os filhos de um misterioso assassino em série. Ambas as séries serão lançadas em 2020.

Além disso, a plataforma vai oferecer vários programas dedicados ao mundo da culinária. Um deles será com o cozinheiro David Chang, fundador da rede de restaurantes Momofuku, e com a modelo e apresentadora Chrissy Teigen.

Quanto ao conteúdo original, a empresa tentará repetir o sucesso de “Big Little Lies” adaptando outro livro da australiana Liane Moriarty, o romance “Nove Desconhecidos”, desta vez com Nicole Kidman como protagonista.

Outra aposta é a série “The Dropout” sobre Elizabeth Holmes, a executiva da empresa de análise de sangue Theranos, envolvida em fraudes, que tem como atriz principal Kate McKinnon.

A programação inclui a nova temporada do drama “The Handmaid’s Tale”, que volta em junho, e das comédias “Pen15” e “Ramy”, entre outros títulos como “Veronica Mars: A Jovem Espiã”, “Quem é Você, Alasca?”, “Dollface” e “Wu-Tang: An American Saga”.

Citado no comunicado, o executivo-chefe do Hulu, Randy Freer, ressaltou que os consumidores de streaming “exigem algo melhor na televisão, desde a experiência do usuário até as escolhas de conteúdo e a publicidade” e destacou o “crescimento contínuo” da marca. A Hulu ainda não está oficialmente disponível no Brasil.