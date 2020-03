Plataforma de audiolivro libera 10 títulos para crianças

Criada em 2019 pela Sextante, Record e Intrínseca, e que conta com a participação de outras editoras, a Auti Books está liberando o acesso a 10 audiolivros infantis para ajudar as famílias que estão em isolamento para evitar disseminação do coronavírus.

São todos clássicos da literatura: O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Os Três Porquinhos, Ali Babá e os Quarenta Ladrões, O Patinho Feio, A Festa no Céu, João e Maria, O Pequeno Polegar e O Soldadinho de Chumbo.

Os títulos podem ser encontrados no site da Auti Book e no aplicativo para Android e IOS. Para baixar os títulos gratuitos, basta escolher o livro e, na hora da finalização, adicionar o cupom vamosajudar.

A plataforma de audiolivros conta com outros audiolivros infantis e juvenis, com valores diversos. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, custa, por exemplo R$ 19,90, e O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, R$ 37,90.

A Auti Books só vende livros, como o Google e a Kobo, mas há serviços de streaming de livros disponíveis no Brasil, como o Toca Livros, por R$ 19,90 (e 15 dias sem cobrança para teste), a Ubook, por R$ 14,90 (e 7 dias para teste) e a Storytel, por R$ 27,90 (e 14 dias para experimentar sem custo). Conheça a diferença entre os serviços e saiba como comprar um audiolivro.

