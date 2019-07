Pizza Burger: novidade tem blend de costela e cupim envolto em massa

Que tal inovar e experimentar uma pizza diferente neste 10 de Julho, Dia da Pizza?

A sugestão é dar um pulo no Frê Restaurante, que incluiu no diversificado cardápio uma novidade para carnívoros e aficcionados por hambúrguer: a Pizza Burger.

A princípio, a ideia pode parecer uma aposta ousada fadada ao exagero, mas o prato é delicioso por inúmeras razões e vale o preço (R$ 51 para até duas pessoas).

O blend de 150g de carne de costela, cupim e uma pequena porção de patinho é equilibrado na gordura. O sal e a pimenta na medida completam o hambúrguer saboroso, servido suculento e em ponto menos, selado por fora e suculento por dentro. Uma das especialidades do Frê, a massa de pizza de longa fermentação (de 48h a 72h) envolve a carne com queijo cheddar inglês e cebola caramelizada. Acompanhada de salada e maionese da casa, a Pizza Burger fica leve para petiscar ou comer como prato principal.

A mesma massa ainda serve de base para panines, crostines, bruschettas e pães especiais.

Para harmonizar, a sugestão do chef da equipe de cozinha, Luis Otávio Fernandes, responsável pela invenção, é um vinho Malbec. Na adega, com mais de 800 rótulos, boas opções são os argentinos Catena Malbec (R$175) e DV Catena Malbec (R$250).

No ambiente interno à meia luz, é possível fazer uma imersão cultural pelo salão, como em uma descolada galeria de arte, com exposição de quadros e esculturas. Uma área externa que se assemelha a um terraço ainda reserva excelente espaço para um programa completo a dois ou com amigos.

SERVIÇO

Frê Restaurante

Endereço: Rua Tupi, 228 – Santa Cecilia, São Paulo – SP

Telefone reserva: (11) 95047-7200 – das 18:30 às 20 horas