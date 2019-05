Piú, em SP, tem dois restaurantes “bons e baratos” no Guia Michelin

São Paulo – Entre os restaurantes da categoria acessível do renomado Guia Michelin 2019, um grupo aparece com duas casas listadas: o Più, de São Paulo, especializado em receitas que misturam a culinária italiana com ingredientes brasileiros.

O reconhecimento foi dado para o Più Baixo Pinheiros e o Piccolo, ambos localizados em Pinheiros, na zona oeste da cidade, e vem após uma trajetória de quatro anos até a inauguração, em dezembro, da maior casa do grupo: uma filial no shopping de luxo Iguatemi.

Comandado pelos sócios André Rocha Azevedo, Marcelo Laskani e Maurício Cavalcante, o grupo é composto por quatro casas, três delas localizadas em São Paulo (Più Baixo Pinheiros, Più Iguatemi e Piccolo) e uma no Rio de Janeiro (Ino). “Fomos crescendo mas a receita continuou a mesma, com pequenas modificações na arquitetura do ambiente e nos pratos”, conta Laskani, chef executivo do grupo.

O segredo do custo benefício, conta o chef, talvez esteja no uso de ingredientes de pequenos produtores. “Não temos nada importado no menu com exceção de vinhos. Antes de montarmos o negócio, fizemos uma grande viagem de carro e conhecemos diversos produtores, de ingredientes como queijo, tomate. Temos uma rede deles. O Brasil é muito rico para trazermos coisas de fora”.

O porcionamento certo e aproveitamento de cada produto também ajudam a compor um bom preço, diz Laskani. “Aproveitamos um produto no couvert, em molhos, em variadas ocasiões”.

A carta de vinhos dos restaurantes é variada, mas há pelo menos seis rótulos por menos de 100 reais. No Piccolo, o preço dos pratos principais varia de 49 reais a 86 reais, enquanto as entradas partem de 38 reais.

Ter um bom custo benefício, na visão de Laskani, é algo cada vez mais valorizado na gastronomia e as casas têm de se adaptar a isso. “O glamour acabou. Os clientes estão mais exigentes e têm mais informação porque pesquisam e viajam mais. Todo mundo sabe o que é bom e não quer pagar mais um preço exorbitante por isso. As pessoas sabem que se forem em um supermercado da França pagam 15 euros por um rótulo de vinho de Bordeaux. Por conta disso, não aceitam pagar muito mais aqui”.

Destaques do menu

Cada restaurante do grupo Piú tem um chef responsável. O menu é de autoria de Laskani, mas cada um deles tem espaço para criar como forma de incentivar talentos.

Entre as receitas de sucesso da primeira casa estão bruschetas de palmito pupunha, cogumelo, mel tartufo e queijo da canastra (R$38) e o arroz de alcachofra na flor e bottarga ralada (R$67).

1. Restaurante Piccolo zoom_out_map 1 /13 Restaurante Piccolo (Flávio Teperman//Divulgação) Piccolo

2. Mil folhas de alcachofra, carne cruda e queijo cuesta zoom_out_map 2 /13 Mil folhas de alcachofra, carne cruda e queijo cuesta (Píú//Divulgação) Mil folhas de alcachofra, carne cruda e queijo cuesta

3. Os sócios do Piú: André, Marcelo e Mauricio zoom_out_map 3 /13 Os sócios do Piú: André, Marcelo e Mauricio (Piú//Divulgação) Os sócios do Piú: André, Marcelo e Mauricio

4. Drink La Dolce Vida, com vodka, campari, mel e morango zoom_out_map 4 /13 Drink La Dolce Vida, com vodka, campari, mel e morango (Píú//Divulgação) Drink La Dolce Vida, com vodka, campari, mel e morango

5. Tortellini recheado com cogumelos e mascarpone e creme de couve flor zoom_out_map 5 /13 Tortellini recheado com cogumelos e mascarpone e creme de couve flor (Piú//Divulgação) Tortellini recheado com cogumelos e mascarpone e creme de couve flor

6. Piú zoom_out_map 6 /13 Piú (Piú//Divulgação) Piú

7. Corte do açougueiro zoom_out_map 7 /13 Corte do açougueiro (Piú//Divulgação) Corte do açougueiro

8. Piú Shopping Iguatemi zoom_out_map 8 /13 Piú Shopping Iguatemi (Piú/Divulgação) Piú Shopping Iguatemi

9. Coalhada de ovelha artesanal do sitio Rima, bottarga ralada e limão curado zoom_out_map 9 /13 Coalhada de ovelha artesanal do sitio Rima, bottarga ralada e limão curado (Piú//Divulgação) Coalhada de ovelha artesanal do sitio Rima, bottarga ralada e limão curado

10. Carbonara em bocados zoom_out_map 10 /13 Carbonara em bocados (Piú//Divulgação) Carbonara em bocados

11. Capellini com bouillabaisse e vieiras do Piccolo zoom_out_map 11 /13 Capellini com bouillabaisse e vieiras do Piccolo (Tadeu Brune/Divulgação) Capellini com bouillabaisse e vieiras do Piccolo

12. Canelone de melão e crudo de atum zoom_out_map 12 /13 Canelone de melão e crudo de atum (Piú//Divulgação) Canelone de melão e crudo de atum

13. Abóbora com coco e especiarias zoom_out_map 13/13 Abóbora com coco e especiarias (Piú//Divulgação) Abóbora com coco e especiarias

Quando se fala em pratos principais, que são feitos com massas artesanais produzidas nas casas, entre os mais acessíveis estão o tortellini recheado com burrata sobre creme de abóbora, cogumelos e espinafre salteado (R$59) e o ravioli com recheio de pera, cogumelo shimeji, geleia de pimenta com sauternes e fonduta de queijo azul da Serra das Antas (R$49), servidos no Piccolo.

Na seção de drinques do Iguatemi, há receitas como La dolce Vita (R$32- Vodka, campari, mel, morango e clara) e o Piu Club (R$32, gim, vermouth rosso, purê de framboesa, limão e angostura.

O menu de sobremesas é elaborado pela confeiteira Marina Dias, parceira do restaurante desde a abertura, destaque para o Zucca, Especiarias & Coco, feita com bolo de abóbora, especiarias, doce de abóbora e sorvete de coco e yuzu (R$24). Todos os sorvetes são feitos na casa.