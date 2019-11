Petição quer Fernanda Montenegro em filme do universo de Harry Potter

Da Redação, com Estadão Conteúdo

Por Da Redação, com Estadão Conteúdo

São Paulo — Já pensou como seria se Fernanda Montenegro aparecesse em um filme do universo Harry Potter?

Depois de ser anunciado que o terceiro longa da franquia de Animais Fantásticos será ambientada no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, os fãs brasileiros criaram uma petição para pedir a inclusão da atriz no filme.

Com mais de 75 mil assinaturas, a petição online explica que “o manifesto é da vontade de todos os fãs do Brasil de Harry Potter para que não haja inconveniências de atores de outras nacionalidades interpretando brasileiros” e sugere Montenegro por ser “uma maravilhosa atriz brasileira que trabalhou em grandes obras nacionais”.

Será que a atriz será a presidente do ministério da magia do Brasil?