Pesquisa revela perfil dos apaixonados por moda no Brasil

Em uma pesquisa para analisar o perfil, comportamento e atitudes dos fashionistas brasileiros, o Yahoo conduziu uma pesquisa online, para ajudar anunciantes a entender esse segmento.

O estudo foi realizado durante o terceiro trimestre de 2016 e consultou 1100 brasileiros, dos gêneros masculino e feminino.

Sobre os hábitos de compra dos apaixonados por moda no Brasil, o estudo demonstra que esse grupo gasta em média R$ 578,00 em categorias de produtos por mês.

As categorias foram separadas em: (1) cuidados pessoais, (2) vestuário, (3) cosméticos, maquiagem ou fragrâncias, (4) calçados e (5) acessórios.

As compras de produtos de cuidados pessoais lideram a preferência dos usuários, com 79%*, seguido pela categoria de vestuário, com 65%. Ainda sobre as preferências de compras, 90% dos respondentes afirmaram que adquiriram pelo menos um item de uma categoria de moda nos últimos 30 dias.

A pesquisa também aponta que 64% desses brasileiros afirmam gostar de fazer compras e quais são as maiores influências no momento de escolha dos produtos.

Cerca de 80% apontou o valor dos itens, o que sugere que esse público seja sensível ao preço.

A qualidade foi o segundo fator mais indicado pelos respondentes, com 75% – indicando que, para atraírem os fashionistas, as marcas de moda precisam encontrar um equilíbrio entre esses dois fatores.

Por fim, os respondentes também foram questionados sobre quais os dispositivos mais utilizados para compra online.

Enquanto a maioria ainda utiliza os desktops em todas as categorias de moda, esse segmento apresenta uma maior probabilidade de comprar por meio do mobile quando se trata de itens como acessórios e vestuário.

Para os anunciantes, isso significa alavancar os formatos de anúncios digitais para atrair os apaixonados por moda, o que será essencial para atingir, envolver e converter esse público.