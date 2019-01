Personagem de Frozen troca de gênero em nova versão do musical na Broadway

São Paulo – Frozen, uma das animações de maior sucesso dos últimos tempos, ganhou versão live action na Broadway e passará por transformações em 2019. Isso porque Olaf, conhecido boneco de neve, interpretado pelo ator Greg Hildreth, sofrerá mudanças. Na nova temporada, o personagem será vivido por uma mulher, de acordo com informações do “Hollywood Reporter”. A atriz Ryann Redmund foi convidada para dar vida à Olaf.

No perfil oficial no Instagram, Ryann comemorou a participação em Frozen. “Ainda não consigo acreditar que tudo isso é realmente verdade. Eu estou emocionada e grata. Obrigada ao Frozen da Broadway por cogitar que uma mulher poderia fazer esse papel. Obrigada à minha equipe por estar aqui a cada etapa desse caminho. E obrigada à minha família e amigos que continuaram sempre me mostrando um amor e orgulho sem fim”, escreveu a atriz.