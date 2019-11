Pernod Ricard inaugura bar temporário em São Paulo

São Paulo – Até 20 de dezembro, São Paulo tem um novo bar para quem quiser aproveitar a volta da temporada de altas temperaturas.

A Pernod Ricard, de marcas como Absolut, Beefeater, Chivas, Ballantines e Jameson, inaugurou nessa semana um bar temporário na Vila Olímpia. O bar, que também conta com uma pop-up store, foi montado no boulevard do edifício São Paulo Corporate Towers, em frente ao Shopping JK Iguatemi.

Os preços são acessíveis. A carta de bebidas apresenta alguns coquetéis clássicos e outros exclusivos, criados pelos embaixadores das marcas. São mais de vinte drinks, à base de vodca, uísque, rum, aperitivo, champanhe e gim das marcas Pernod Ricard. Os valores variam entre R$ 15 e R$ 35.

Entre as opções estão Beefeater&Tonic, Absolut Ginger Mule, alguns classícos como Negroni, Dry Martini e Old Fashioned e outros novos drinks como o Beefeater Pink&Tonic, Extrakt&Tonic, Ramazzotti Sptitz e Lillet Vive.

O restaurante TIMO cuida do menu, com opções como pizzetas, antepastos, tapas e hambúrgueres.

Os visitantes ainda podem encontrar no local workshops gratuitos sobre preparação de drinks e harmonização de bebidas.

Na loja, haverá mais de 40 rótulos disponíveis para compra, desde as marcas clássicas como Chivas e Absolut até novidades no mercado brasileiro, como a tequila Altos, o licor Kahlúa e o aperitivo Ramazzotti.

Pernod Ricard: loja e bar em São Paulo até dezembro Pernod Ricard: loja e bar em São Paulo até dezembro

Serviço

Funcionamento: de 18 de novembro a 20 de dezembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 11h às 22h (loja) e das 17h às 22h (bar)

Onde: Boulevard do edifício São Paulo Corporate Towers (Avenida Chedid Jafet, 75, Vila Olímpia – São Paulo)