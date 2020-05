Péricles, Pedro Bial, Ronnie Von, Pitty: a agenda de lives está concorrida

O fenômeno das lives, que já teve de Ivete de pijama a Andrea Bocelli cantando numa catedral vazia, segue a todo vapor em meio à pandemia do coronavírus. Essa quinta-feira (7) traz lives diversas para quem busca de literatura a música e também para quem busca reflexões sobre os tempos de quarentena.

No Instagram de Rita Lee, o jornalista Guilherme Samora debate às 19h30 os 40 anos do disco Lança Perfume, mediando a conversa entre a atriz Mel Lisboa, o jornalista Pedro Bial, a atriz Rita Cadillac e o apresentador Ronnie Von. Ainda não se sabe se Rita Lee dará as caras na live de sua própria conta na rede social, uma vez que ela é avessa a entrevistas e eventos, mas pode haver surpresa.

A cantora Céu se apresenta às 19h dentro do projeto “Em Casa Com Sesc” , enquanto Péricles se apresenta às 20h no YouTube.

Com as hashtags @StayHome e #WithMe, a banda Radiohead vem postando, toda quinta-feira às 18h, gravações de shows ao vivo, muitos deles inéditos, em alta qualidade. Uma ótima alternativa às gravações de baixa qualidade que fãs sobem no YouTube. A banda promete postagens semanais enquanto durar a quarentena ou enquanto durar o estoque de vídeos.

Nome forte da música indie contemporânea, o americano Mac DeMarco apresenta show às 17h no YouTube da Pickathon , dentro do projeto A Concert A Day, que vem trazendo nomes da cena alternativa, como Black Mountain e Joan Shelley.

A brasileira Pitty comemora o aniversário de seu disco Admirável Chip Novo com live às 21h, que estreia o seu canal na plataforma Twich.

Na literatura, a editora Carambaia promove no YouTube, às 17h15, o debate “Livros sobre livros”, com a participação das editoras Laura Lotufo e Graziella Beting.

Para apoiar o Instituto Adus, que ajuda refugiados no Brasil, o projeto “Conexões: Diálogos que Transformam” apresenta via Zoom, às 19h30, a palestra gratuita “Felicidade e propósito em tempos de distanciamento social”, com a participação da atriz Denise Fraga, da atriz e apresentadora Luísa Micheletti e Ricardo Voltolini, da consultoria Ideia Sustentável. É preciso se inscrever no evento via Symplia.