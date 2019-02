Pelé recebe alta após passar por cirurgia na coluna

São Paulo – O ex-jogador de futebol Pelé recebeu alta na tarde desta segunda-feira após passar por uma cirurgia na coluna lombar para descompressão de um nervo, afirmou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em comunicado à imprensa.

A cirurgia aconteceu em 14 de julho, sem intercorrências, e o pós-operatório ocorreu dentro da normalidade esperada, segundo o hospital.

Em maio, Pelé, de 74 anos, foi submetido a um procedimento cirúrgico na próstata, e exames revelaram tratar-se de uma “hiperplasia benigna, portanto, sem incidência de tumores”.

O tricampeão mundial com a seleção brasileira de futebol permaneceu por duas semanas no mesmo hospital no ano passado depois de ser internado em 24 de novembro para tratar uma infecção urinária. Pelé passou alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi submetido a um tratamento de suporte renal.

Pelé também foi internado em 12 de novembro com dores abdominais e passou por um procedimento cirúrgico para a retirada de cálculos no rim, uretra e vesícula que dificultavam seu fluxo urinário. Ele recebeu alta no dia 15.

Há cerca de dois anos e meio, o ex-jogador campeão mundial com o Brasil em 1958, 1962 e 1970 se recuperou de uma cirurgia no quadril.