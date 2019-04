Pelé é internado em hospital de Paris após se encontrar com Mbappé

Paris — O Rei do Futebol, Pelé, foi hospitalizado na madrugada desta quarta-feira, pouco depois de ter participado de encontro com o atacante francês Kylian Mbappé, em Paris, segundo veiculou hoje a rádio “RMC Sport”.

De acordo com a emissora francesa, o eterno camisa 10 da seleção brasileira estava no quarto de hotel, localizado na capital, quando teve uma crise de tetania, ou seja, a contração involuntária dos músculos das extremidades, por isso, foi encaminhado para unidade de saúde.

As pessoas próximas a Pelé confirmaram à “RMC Sport” que a internação se tratou de uma medida preventiva e que o ex-atacante não tem quadro considerado grave.

Ontem, o brasileiro se encontrou com Mbappé, como parte de um evento publicitário. A ação aconteceria em novembro do ano passado, após diversas trocas de mensagens entre os dois personagens, mas, foi adiado por problemas de saúde do Rei do Futebol.

Bem humorado, Pelé chegou a brincar que o jovem atacante, o primeiro a igualar seu feito de marcar em final de Copa do Mundo antes dos 20 anos de idade, parecia brasileiro.

“Uma pena que não jogou no Santos”, brincou Pelé, durante a conversa entre os dois, que não foi aberta a perguntas para os jornalistas presentes.