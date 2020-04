Paul McCartney e Elton John: começa mega live de Gaga contra covid-19

O festival online “One World: Together At Home”, organizado pela cantora Lady Gaga em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a grande atração do dia. O evento, que teve início às 15h deste sábado, é uma parceria da OMS com a instituição Global Citizen, com o objetivo de incentivar doações para o combate ao coronavírus e agradecer aos profissionais da saúde.

A primeira parte do evento contou com participações musicais de artistas como Rita Ora, Adam Lambert, Kesha, Hozier, Niall Horan, Jessie J e mais — confira a lista completa dos artistas aqui. Com apresentação da atriz Jameela Jamil, da série da Netflix “The Good Place”, e Matthew McConaughey, do filme “Clube de Compras Dallas”, o pré-show intercalou comentários de personalidades, como John Legend e Jason Segel, com performances.

Com destaque para The Killers, Adam Lambert, Jennifer Hudson e Kesha, a primeira parte com vídeos pré-gravados durou seis horas, com transmissão pela internet e pelo canal de TV a cabo Multishow. No Twitter, os assuntos mais comentados foram “Mr. Brightside”, música tocada por The Killers, Rita Ora, Lady Gaga, e “Mad World”, canção performada por Adam Lambert.

E agora, quem canta?

Para o show principal, os artistas esperados, em ordem alfabética, são: Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David e Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift e Usher.

A partir de agora, 21h, os canais TNT, Sony, MTV também transmitirão o evento, com a transmissão pela Globo começando 0h45.

Para continuar assistindo pela internet, acesse o link abaixo: