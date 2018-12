Paul McCartney confirma dois shows no Brasil em março de 2019

São Paulo – Paul McCartney confirma sua volta ao Brasil em 2019: dia 26 de março, no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, em São Paulo, e dia 30 de março, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Os shows fazem parte da The Freshen Up Tour, que também passa por Chile e Argentina.

Em São Paulo, os ingressos custam de R$ 200 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 890 (pista premium).

Em Curitiba, as entradas vão de R$ 130 (meia, arquibancada) a R$ 850 (pista premium).

Haverá pré-venda exclusiva para fãs cadastrados no site internacional de Paul McCartney. Essa ação tem início às 10 horas do dia 4 de dezembro (terça-feira) e encerra às 20 horas do dia 5 de dezembro (quarta-feira). Os fãs receberão diretamente do site as instruções e código de acesso.

As vendas gerais serão realizadas pelo site http://www.ticketsforfun.com.br. Será possível comprar os ingressos nas bilheterias oficiais (Credicard Hall – sem taxa de conveniência e Estádio Couto Pereira) e nos pontos de venda.

A mais recente apresentação de McCartney em São Paulo foi em 2017 – o show vem reformulado, segundo a produção, também com músicas do novo disco, Egypt Station.

O artista retorna a Curitiba pela primeira vez desde 1993, quando fez uma apresentação na Pedreira Paulo Leminski em show que comemorava os 300 anos da cidade.

Nos últimos 15 anos, Paul McCartney se apresenta com a banda formada por: Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (baixo / guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).