Patti Smith fará show pela primeira vez em SP no Popload Festival

O Popload Festival anunciou alguns nomes de seu line up e traz como destaque a cantora americana Patti Smith, que volta ao Brasil após 13 anos, mas estará na capital paulista pela primeira vez. Evento será realizado em 15 de novembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Junto com o nome da poetisa, cantora, fotógrafa, escritora, compositora e musicista, festival informa que se apresentarão também The Raconteurs, Beirut, Hot Chip, Little Simz, Khruangbin e Luedji Luna.

Patti Smith nasceu no dia 30 de dezembro de 1946 em Chicago, mas viveu sua infância primeiro na Filadélfia, e depois em Nova Jersey, e em 1967 se mudou para Nova York, onde se estabeleceria como uma das mais criativas e agressivas poetas do rock’n roll.

Seu álbum Horses, de 1975, é um marco em que ela cavou suas diversas influências, como Jim Morrison e o Velvet Underground, para misturar o spoken word com o punk rock que testemunhava surgir nas ruas de Manhattan.

POPLOAD FESTIVAL 2019

Memorial da América Latina

Data: Sexta-feira, 15 de novembro de 2019

Abertura das portas: 10h

Início dos shows: 11h

Local: Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP – CEP: 01156-001).

Capacidade: 15.000 pessoas

Ingressos: A partir de R$ 190 (ver tabela completa)

Classificação etária: a partir de 16 anos desacompanhados. Entre 14 e 16 anos somente acompanhados de um responsável legal. Proibida a entrada de menores de 14 anos. Este evento requer autorizações específicas, acompanhe a atualização da expedição de alvarás através do site oficial.

Ingressos:

PISTA 1º LOTE

R$ 190,00R$ 380,00

PISTA 2º LOTE

R$ 240,00R$ 480,00

PISTA 3º LOTE

R$ 290,00R$ 580,00

PISTA 4º LOTE

R$ 350,00R$ 700,00

PISTA PREMIUM

R$ 400,00R$ 800,00