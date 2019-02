Patriots vencem o Super Bowl pela sexta vez e Tom Brady faz história

Liderado por Tom Brady, o New England Patriots derrotou o Los Angeles Rams por 13-3 no Super Bowl e tanto a equipe como o quarterback se tornaram os maiores vencedores da história da NFL.

Brady é o único jogador da história a ter conquistado seis troféus Vince Lombardi, em nove finais, enquanto os Pats empataram com os Pittsburgh Steelers com seis vitórias no Super Bowl.

“Este título é doce, muito doce. Este é um grande dia para nossa equipe. Nossos caras jogaram como campeões. Ninguém acreditava em nosso time, nem no início, nem na metade da temporada, mas aqui estamos”, celebrou o técnico Bill Belichick, consolidado como o treinador com o maior número de vitórias no Super Bowl, após o sexto título.

A final com menos pontos da história foi marcada pelas defesas, que dominaram a disputa até o último quarto, quando Brady comandou o time da Nova Inglaterra em uma campanha de 69 jardas em três minutos, que resultou no touchdown do novato Sony Michel, o único da partida.

“Estou muito orgulhoso de minha equipe. Olhe para isto, esta é a minha motivação (para seguir)”, disse Brady, que aos 41 anos descarta a aposentadoria.

Julian Edelman foi declarado o MVP da partida, que teve em seu show do intervalo o grupo Maroon 5, além dos rappers Travis Scott e Big Boi.

“Não foi bonito, mas vale mais uma vitória feita que uma derrota bonita (…) Foi uma no muito louco. Foi surreal”, resumiu Edelman ao falar sobre o jogo.