Parte 4 de La Casa de Papel estreia com um terço do mundo em casa

Um dos maiores acertos da Netflix retorna às telas hoje. Nesta sexta-feira (3), estreia, na plataforma de streaming, a quarta temporada de La Casa de Papel. A Parte 4 da série traz um roteiro que explora a influência dos sentimentos no desenrolar do segundo maior roubo a uma instituição espanhola. Os momentos de tensão, como de costume nas outras temporadas, são constantes, e o grupo, que conta com novos integrantes, precisa lidar com uma traição, além de um inimigo interno.

A continuação da trama chega ao público durante a pandemia do novo coronavírus, que faz com que um terço da população mundial esteja em isolamento em casa buscando atividades para preencher as horas de quarentena. A situação é propícia para a alta audiência da série que já é a produção de língua não-inglesa mais vista da Netflix, e que registrou recordes de visualizações na última temporada. Aproximadamente 34 milhões de contas cadastradas no streaming assistiram à parte 3 apenas uma semana depois de sua estreia, no ano passado.

A série é uma das principais produções da Netflix, que vem apostando cada vez mais em conteúdo próprio desde que a concorrência no streaming tem aumentado com a entrada de gigantes do audiovisual como Disney, Amazon e HBO. O setor é um dos poucos que pode não apenas não vai sofrer prejuízos com a crise do coronavírus como também será beneficiado com o período de isolamento social e quarentena ao qual estão submetidas cerca de 2,6 bilhões de pessoas no mundo. Isso porque a Netflix faz parte de um grupo de empresas de “ficar em casa”.

Só no primeiro trimestre de 2020, o aplicativo de streaming teve mais de 59 milhões de downloads, acima dos rivais YouTube, Amazon Prime e Disney +. A Netflix também ficou em segundo lugar no quesito tempo gasto pelos usuários, atrás apenas do YouTube Kids. E as sessões de streaming de vídeo em dispositivos móveis aumentaram 31% em março. As expectativa é de que os números sigam aumentando.

As projeções de instituições de saúde são de que a pandemia do novo coronavírus chegue ao seu pico global nas próximas semanas, para só então começar a estabilizar, e, por fim, apresentar uma queda. Se as estimativas se concretizarem e as quarentenas ao redor do mundo forem estendidas, tempo não vai faltar para descobrir o desfecho do segundo roubo em La Casa de Papel e ainda maratonar outras séries no streaming.