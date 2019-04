Paramount tem novo planos para “Grease: Nos Tempos da Brilhantina”

Los Angeles — O estúdio Paramount está preparando um prelúdio do clássico “Grease: Nos Tempos da Brilhantina” (1978), segundo informou nesta terça-feira o site da revista especializada “The Hollywood Reporter”.

“Summer Loving” é o título do projeto para o qual John August, roteirista de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, “A Noiva Cadáver” e da nova versão de “Aladdin”, foi convocado. Ainda não há previsão de estreia.

John Travolta e Olivia Newton-John eram os protagonistas da primeira versão de um dos musicais mais famosos da história, cuja marca e o legado sobrevivem mesmo depois de mais de quatro décadas do lançamento.

Baseado em uma produção de 1972 e ambientado nos anos 50, o filme contava a história de amor do rebelde Danny (Travolta) e da inocente Sandy (Newton-John).

O prelúdio abordaria o verão de romance que os dois protagonistas viveram e cuja ruptura era o ponto de partida de “Grease”. Canções como “You’re The One That I Want” e “Summer Nights” se transformaram em verdadeiros sucessos e ainda hoje estão entre as músicas mais tocadas em todo o mundo.

A trilha sonora do filme foi o segundo disco mais vendido daquele ano, só atrás da trilha de “Os Embalos de Sábado à Noite” (1977). Tanto “Grease: Nos Tempos da Brilhantina” quanto “Os Embalos de Sábado à Noite” transformaram Travolta em uma das maiores estrelas de Hollywood.

“Grease” foi o filme com maior sucesso de bilheteira de 1978 e rendeu “Grease 2 – Os Tempos da Brilhantina Voltaram” (1982), que incluía Michelle Pfeiffer no elenco, mas que foi recebido com críticas muito negativas e não teve apoio do público.

O musical também teve uma recente adaptação para a TV com “Grease Live!” (2016), um especial protagonizado por Vanessa Hudgens, Julianne Hough e Aaron Tveit.